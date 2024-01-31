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Ekonomi Satışlar düşünce CEO istifa etti! Dünyaca ünlü markanın hisseleri çakıldı
Ekonomi

Satışlar düşünce CEO istifa etti! Dünyaca ünlü markanın hisseleri çakıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 19:15:00 -
Satışlar düşünce CEO istifa etti! Dünyaca ünlü markanın hisseleri çakıldı

Dünyadaki ekonomik durgunluk nedeniyle satışları düşen ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti. İstifa sonrası şirketin hisseleri çakıldı.

Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson istifa etti. Görevden ayrılan CEO Helena Helmersson'un 4 yılın ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini, görevin "çok zahmetli" olduğunu ve devam edecek enerjiye sahip olmadığını söylemesiyle, H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.

H&M, aralık ve ocak ayındaki satışlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 düştüğünü ve bu durumun alışverişin en yoğun olduğu Noel dönemi için kötü bir işaret olduğunu açıklamıştı.

İnditex'in ardından dünyanın borsada işlem gören en büyük ikinci giyim perakendecisi olan H&M, satışları hızla büyüyen Zara ve Shein ile rekabet etmekte zorlanıyordu.

18 yıldır H&M'de çalışan 42 yaşındaki yeni CEO Erver, şirketin ana markası H&M'in başkanlığını yürütmekteydi. Erver, CEO'luk görevinin yanı sıra bu göreve devam edecek. H&M'in dördüncü çeyrek faaliyet kâr marjı üçüncü çeyrekteki yüzde 7.8'den yüzde 7.2'ye gerilemişti. Şirket, hedefinin yüzde 10 olduğunu açıklamıştı.
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