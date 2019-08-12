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Satışlar ‘Alışveriş Haritası’ ile yüzde 90 oranında artıyor

Alışveriş alışkanlıkları kapsamında oluşan verilerden yola çıkılarak, müşteriler ve firmalar arasında bağlantı kuruluyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:33
Satışlar ‘Alışveriş Haritası’ ile yüzde 90 oranında artıyor

Alışveriş alışkanlıkları kapsamında oluşan verilerden yola çıkılarak, müşteriler ve firmalar arasında bağlantı kuruluyor. Bu sayede doğru kişilere doğru kampanyaların ulaşmasıyla satışlar da artıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “E-posta, push, SMS, Google ve Facebook reklamları gibi kampanya araçlarını; tamamen o müşterinin geçmiş alışveriş alışkanlıklarına göre, o müşterilerin gelecekte de ilgisini çekebilecek içeriklerin oluşturulmasına göre tasarlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar şirketlerin satışlarında yüzde 90 oranında artış yaşanmasını sağlıyor” dedi.


Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, geliştirdiği yazılım ve uygulamalar sonucunda elde ettiği “alışveriş alışkanlıklarına ilişkin verilerle” hizmet sunduğu şirketlerin büyümelerine katkı sağlıyor. Omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, pazarlama çözümleri ve ürün önerileriyle bine yakın şirketin çözüm ortağı olan Related Digital, doğru kampanyaların doğru kişilere ulaşmasına katkılarda bulunuyor.


Alışveriş alışkanlıklarından yola çıkıyor


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, markalara sundukları uygulamaların merkezinde “anlamlı hale getirilen verilerin” yer aldığını vurguladı. “Markalar, müşterilerinin yaptıkları satın alma işlemlerinin ardından oluşan verileri bize iletiyorlar” ifadelerini kullanan Kılıç, “Biz de bu verileri ‘anlamlı’ hale getiriyoruz ve müşterilerin adeta ‘alışveriş haritasını’ çıkarıyoruz, onların geçmişteki alışveriş alışkanlıklarını inceliyoruz. Böylece markalar müşterilerini daha yakından tanıma imkanı elde ediyorlar ve doğru kampanyayı doğru kişiye ulaştırarak satışlarını artırabiliyorlar” diye konuştu.


Kişiye özel yapay zeka odaklı uygulamaları ve segmentasyon sayesinde de markaların müşterilerin ilgi alanlarına yönelik önerilerde bulunmasına destek sağladıklarını anlatan Kılıç, şu açıklamaları yaptı: “E-posta, push, SMS, Google ve Facebook reklamları gibi kampanya araçlarını; tamamen o müşterinin geçmiş alışveriş alışkanlıklarına göre, o müşterilerin gelecekte de ilgisini çekebilecek içeriklerin oluşturulmasına göre tasarlıyoruz. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse eğer bir kişi cep telefonu satın aldıysa, çalıştığımız markaların otomatik olarak o kişiye uzun bir süre cep telefonları ile ilgili kampanya göndermemesini sağlayan teknolojiler üretiyoruz. Kampanya gönderimlerini, iletişim biçimini ya da kurgularını tabii ki biz yapmıyoruz. Ancak kusursuz iletişim yapılabilmesi için 50 kişiden oluşan müşteri deneyim ekibimiz markalara gerek genel anlamda gerekse anlık durumlarda çözümler üretiyor. Çalıştığımız markalara, mükemmel ve kişiselleştirilmiş kurgular üretebilmeleri için teknolojiler sağlıyoruz. Ama tabii ki söz konusu kişi her 15 günde bir cep telefonu satın alıyorsa bu kez de markaları bu durumu göz önünde bulunduran kişiselleştirilmiş kurgular üretebilmesi için teknolojiler üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar şirketlerin satışlarında yüzde 90 oranında artış yaşanmasını sağlıyor.”


Özellikle global şirketlerin sundukları hizmetleri yakından takip ettiğini vurgulayan Sedat Kılıç, “Otomotiv, finans, perakende ve turizm sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren çok sayıda global marka ile çalışıyoruz. Artık firmalar dijital pazarlamanın gücünü fark etti. Daha fazla kişiye dijital pazarlama ile ulaşmak istiyorlar. Biz de geliştirdiğimiz yazılım, ürün ve hizmetlerle firmaların büyümelerine katkı sunuyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkıda bulunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:33
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