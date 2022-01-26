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Dünya Satışa onay verildi: Mısır, ABD'den 2.5 milyar dolarlık silah alıyor!
Dünya

Satışa onay verildi: Mısır, ABD'den 2.5 milyar dolarlık silah alıyor!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 09:17:00 -
Satışa onay verildi: Mısır, ABD'den 2.5 milyar dolarlık silah alıyor!

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 2.2 milyar dolar olan C-130J Süper Herkül kargo uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet C-130J uçağı, 12 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Ajanstan yapılan ikinci açıklamada ise Mısır'a 355 milyon dolar değerinde hava savunma radar sistemlerinin satışına onay verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu satış paketinde ise 3 adet SPS-48 karada konuşlu radar sistemleri, bu sistemlerle ilgili yedek parçalar, motorlar, jeneratörler ve diğer ekipmanlar bulunduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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