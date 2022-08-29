Satışa geldiler! Gülşen'den cezaevine koşan CHP'li vekillere şok
İmam Hatiplilere "sapık" diyerek hakaret eden Gülşen'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri sahip çıkmaya devam ediyor. CHP milletvekilleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Gülşen'i ziyaret etmek için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gittikleri öğrenildi.
yeniakit Ankara
Yetkililerden edinilen bilgiye göre CHP milletvekilleri Muharrem Erkek ve Sezgin Tanrıkulu, cumartesi günü sabah saatlerinde Gülşen ile görüşmek için cezaevine gitti.
Gülşen görüşmedi!
CHP'li Erkek ve Tanrıkulu'nun cezaevine kadar gitmelerine rağmen Gülşen, iki milletvekili ile görüşmeyi reddetti.
Gülşen’in kendileriyle görüşmemesi nedeniyle büyük şok yaşayan Erkek ve Tanrıkulu’nun bir süre bekledikten sonra cezaevinden ayrıldıkları öğrenildi.