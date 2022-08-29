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Gündem Satışa geldiler! Gülşen'den cezaevine koşan CHP'li vekillere şok
Gündem

Satışa geldiler! Gülşen'den cezaevine koşan CHP'li vekillere şok

İmam Hatiplilere "sapık" diyerek hakaret eden Gülşen'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri sahip çıkmaya devam ediyor. CHP milletvekilleri halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan Gülşen'i ziyaret etmek için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gittikleri öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 11:44:00 -
Satışa geldiler! Gülşen'den cezaevine koşan CHP'li vekillere şok

 yeniakit  Ankara 

Yetkililerden edinilen bilgiye göre CHP milletvekilleri Muharrem Erkek ve Sezgin Tanrıkulu, cumartesi günü sabah saatlerinde Gülşen ile görüşmek için cezaevine gitti.

Gülşen görüşmedi!

CHP'li Erkek ve Tanrıkulu'nun cezaevine kadar gitmelerine rağmen Gülşen, iki milletvekili ile görüşmeyi reddetti.

Gülşen’in kendileriyle görüşmemesi nedeniyle büyük şok yaşayan Erkek ve Tanrıkulu’nun bir süre bekledikten sonra cezaevinden ayrıldıkları öğrenildi.

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