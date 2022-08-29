Satışa geldiler! Gülşen'den cezaevine koşan CHP'li vekillere şok

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Yetkililerden edinilen bilgiye göre CHP milletvekilleri Muharrem Erkek ve Sezgin Tanrıkulu, cumartesi günü sabah saatlerinde Gülşen ile görüşmek için cezaevine gitti.

Gülşen görüşmedi!

CHP'li Erkek ve Tanrıkulu'nun cezaevine kadar gitmelerine rağmen Gülşen, iki milletvekili ile görüşmeyi reddetti.

Gülşen’in kendileriyle görüşmemesi nedeniyle büyük şok yaşayan Erkek ve Tanrıkulu’nun bir süre bekledikten sonra cezaevinden ayrıldıkları öğrenildi.