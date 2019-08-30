0553 313 94 23

Satış fişine eklediği mesajla kadına şiddeti protesto ediyor

Denizli'de market işleten bir esnaf, kestiği satış fişlerinin alt bölümüne "Kadına şiddete hayır" mesajını da ekledi- Esnaf Elvan Ünal: - "Biz küçük esnafız. Marketler daha çok fiş kesiyor. Bu eyleme onların da katılmasını bekliyorum. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak hepimizim görevi"

30 Ağustos 2019 Cuma 14:55
Satış fişine eklediği mesajla kadına şiddeti protesto ediyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde market işleten Elvan Ünal, kadına şiddete dikkati çekmek için kasa fişlerine "Kadına şiddete hayır" yazısı ekledi.

Değirmenönü Mahallesi 1477 Sokak'ta işlettiği marketinde AA muhabirine açıklama yapan Ünal, son dönemde artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.

Ünal, "Yazar kasada yaptığım ayarlamayla kestiğim fişlere 'Kadına şiddete hayır' yazısı ekledim. Çok olumlu tepkiler aldım. Bazen oturduğumuz yerden konuşmakla olmuyor. Kadına yönelik şiddetin durması için artık bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emine Bulut cinayetinin unutulmayacak acılar bıraktığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu gibi olaylara sessiz kalmamalıyız. Biz küçük esnafız. Marketler daha çok fiş kesiyor. Bu eyleme onların da katılmasını bekliyorum. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak hepimizim görevi. Her kesimin buna karşı bir refleks geliştirmesi gerekiyor. Esnaf olarak toplumsal baskı oluşturmamız gerekiyor. Benim yaptığım bu uygulamayı sosyal medyada paylaştım. Ardından da Türkiye genelinde de birçok esnafın yazar kasalarına "Kadına şiddete hayır" sloganını işlediğini öğrendim."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:55
  1. bakkal
  2. eylem
  3. kadına şiddet
  4. yazar kasa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ sözleri sansürlendi mi?
    1. AK Parti klibinde, Erdoğan’ın FETÖ..
    2. Pakistan halkı, Keşmirlilerle..
    3. Korudağ’da otomobil şarampole..
    4. Gençalp: "Alaçatıspor her zaman..
    5. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski..
    6. Cezaevi firarisi araba çarpınca yakayı..
    7. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik..
    8. Kozan’da orman yangını
    9. Türkiye'nin hamlesi Rumları..
    10. Hüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Yüz nakli heyecanı saran Leyla..
    12. Fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?
    13. Mohamed Elneny kimdir nereli ve kaç..
    14. Turgutlu Belediyesi, personeline..
    15. Çorlu Festivali başladı
    16. Golcü oyuncu Marko Scepovic Çaykur..
    17. Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı..
    18. Elektrikli traktör üretim için anlaşma..
    19. TEPSAM’dan 30 Ağustos mesajı
    20. Eceabat Şehitler Camisi ibadete açıldı
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak