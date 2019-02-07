Satış adedi 700 binlerin altına düşmemeli

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, pek çok otomotiv markasının bu sene pazarın maksimumum 400-450 bin adet olacağı öngörüsüyle bütçe hazırladığına işaret ederek, “Biz de 2019’a aynı perspektifle bakıyoruz” dedi. Çağdaş, ayrıca “Her şeyin normal gitmesi için sektör satış adedinin 700 binlerin altına düşmemesi gerekiyor” uyarısı yaptı. Otomotiv sektörünün parametrelere ve gelecek beklentilerine karşı da çok hassas olduğunu kaydeden Çağdaş, müşterilerin ekonomik gelişmelere bakarak otomobil almaya ya da değiştirmeye karar verdiğini aktardı. Çağdaş, otomotiv sektörünün ihracatın yüzde 20-25’ini karşıladığını; istihdama ve ülkenin gelirlerine katkı yaptığını da sözlerine ekledi.