Satın almadan önce bir kez daha düşünün! Motosiklet alırken dikkat!

Sıfır motosiklet alırken genellikle fabrikadan tüm parçalarının test edilip dört dörtlük geldiği düşünülür. Maalesef bu durum çoğu zaman böyle olmaz. Birçok motosiklet üreticisi, lojistik ve taşıma maliyetlerini azaltmak adına motosiklet parçalarını ayırıp yollar. Yetkili bayilerde parçalar birleştirilirken de çeşitli hatalar yapılabilir. Bu nedenle motosikletin test edilmesinde her zaman fayda var.



Gidon ve ayna kontrolü: Sıfır motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. Gidon, üstüne yük bindiği zaman sabit kalıyorsa doğru bir şekilde monte edilmiş demektir.

Aynalar ise oldukça hassastır. Doğru bir şekilde takılmayan aynalar, ufak bir sarsıntıda bile dönmeye başlar. Bu da motosiklet yolculuğu için son derece tehlikelidir. Bu nedenle motosiklet alırken aynaların hareket edip etmediğini mutlaka kontrol edin.



Manet kontrolü: Gidon ve aynalardan sonra da motosikletin manetlerini kontrol etmeyi atlamayın. Örneğin telli debriyaj kullanılan modellerde debriyaj manetini çektiğinizde plakanın ayrıldığını, bıraktığınız ise plakanın geri gittiğini görmeniz gerekir. Fren manetlerini kontrol ederken motoru çalıştırmadan tekerleri döndürüp freni sıktığınızda tekerlerin durup durmadığını kontrol etmelisiniz. Bu işlemlerin ardından ise farları, kornayı, ön ve arka sinyalleri kontrol ettikten sonra satın alma işlemlerine başlayabilirsiniz.

İkinci elde nasıl hareke edilmeli?

Çeşitli nedenlerden dolayı ikinci el motosiklet almaya karar verdiyseniz bazı noktaları tıpkı sıfır araçlardaki gibi kesinlikle denetlemelisiniz. İkinci el motosikletler için bakmanız gereken öncelikli detaylar ruhsat ve bakım kayıtları olmalı. Çünkü bakımı düzgün bir şekilde yaptırılmış motosikleti uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Motosikletin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) yani eski adıyla TRAMER kaydı, geçmiş bakımlarını ve hasar ayrıntılarını görebilmeniz için çok önemli.