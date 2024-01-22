  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Satın almadan önce bir kez daha düşünün! Motosiklet alırken dikkat!
Otomotiv

Satın almadan önce bir kez daha düşünün! Motosiklet alırken dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 14:10:00 -
Satın almadan önce bir kez daha düşünün! Motosiklet alırken dikkat!

Sıfır ya da ikinci el motosiklet almaya karar vermişseniz bu önemli ip uçlarına mutlaka kulak vermelisiniz.

Sıfır motosiklet alırken genellikle fabrikadan tüm parçalarının test edilip dört dörtlük geldiği düşünülür. Maalesef bu durum çoğu zaman böyle olmaz. Birçok motosiklet üreticisi, lojistik ve taşıma maliyetlerini azaltmak adına motosiklet parçalarını ayırıp yollar. Yetkili bayilerde parçalar birleştirilirken de çeşitli hatalar yapılabilir. Bu nedenle motosikletin test edilmesinde her zaman fayda var.

Gidon ve ayna kontrolü: Sıfır motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. Gidon, üstüne yük bindiği zaman sabit kalıyorsa doğru bir şekilde monte edilmiş demektir.
Aynalar ise oldukça hassastır. Doğru bir şekilde takılmayan aynalar, ufak bir sarsıntıda bile dönmeye başlar. Bu da motosiklet yolculuğu için son derece tehlikelidir. Bu nedenle motosiklet alırken aynaların hareket edip etmediğini mutlaka kontrol edin.

Manet kontrolü:  Gidon ve aynalardan sonra da motosikletin manetlerini kontrol etmeyi atlamayın. Örneğin telli debriyaj kullanılan modellerde debriyaj manetini çektiğinizde plakanın ayrıldığını, bıraktığınız ise plakanın geri gittiğini görmeniz gerekir. Fren manetlerini kontrol ederken motoru çalıştırmadan tekerleri döndürüp freni sıktığınızda tekerlerin durup durmadığını kontrol etmelisiniz. Bu işlemlerin ardından ise farları, kornayı, ön ve arka sinyalleri kontrol ettikten sonra satın alma işlemlerine başlayabilirsiniz.

 İkinci elde nasıl hareke edilmeli?

Çeşitli nedenlerden dolayı ikinci el motosiklet almaya karar verdiyseniz bazı noktaları tıpkı sıfır araçlardaki gibi kesinlikle denetlemelisiniz. İkinci el motosikletler için bakmanız gereken öncelikli detaylar ruhsat ve bakım kayıtları olmalı. Çünkü bakımı düzgün bir şekilde yaptırılmış motosikleti uzun yıllar kullanabilirsiniz.
Motosikletin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) yani eski adıyla TRAMER kaydı, geçmiş bakımlarını ve hasar ayrıntılarını görebilmeniz için çok önemli.

Bunları asla unutmayın: Şasi no veya değişen parça bilgisi gibi konularla ilgili sorgulamaları merak ediyorsanız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SMS Sorgulamaları sayfasına göz atabilirsiniz.
İkinci el motosikletlerde, şasi ve şasiye bağlı elemanların kontrollerinin de yapılması şart. Bu kontrol için bir uzmanın onayını aldıktan sonra şasinin boyalı olup olmadığına bakmanızı öneririz. Şaside boya olması şüpheli bir durumdur. Ayrıca büyük metal parçalara bakmayı ve boyanıp boyanmadıklarını kontrol etmeyi de unutmayın. 

"6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesine motosikletler de dahil edildi
“6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesine motosikletler de dahil edildi

Aktüel

“6 ay 6 bin kilometre” düzenlemesine motosikletler de dahil edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23