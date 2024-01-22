Satın almadan önce bir kez daha düşünün! Motosiklet alırken dikkat!
Sıfır ya da ikinci el motosiklet almaya karar vermişseniz bu önemli ip uçlarına mutlaka kulak vermelisiniz.
Gidon ve ayna kontrolü: Sıfır motosiklet alırken öncelikle gidon ve aynaları kontrol etmelisiniz. Gidon, üstüne yük bindiği zaman sabit kalıyorsa doğru bir şekilde monte edilmiş demektir.
Aynalar ise oldukça hassastır. Doğru bir şekilde takılmayan aynalar, ufak bir sarsıntıda bile dönmeye başlar. Bu da motosiklet yolculuğu için son derece tehlikelidir. Bu nedenle motosiklet alırken aynaların hareket edip etmediğini mutlaka kontrol edin.
Manet kontrolü: Gidon ve aynalardan sonra da motosikletin manetlerini kontrol etmeyi atlamayın. Örneğin telli debriyaj kullanılan modellerde debriyaj manetini çektiğinizde plakanın ayrıldığını, bıraktığınız ise plakanın geri gittiğini görmeniz gerekir. Fren manetlerini kontrol ederken motoru çalıştırmadan tekerleri döndürüp freni sıktığınızda tekerlerin durup durmadığını kontrol etmelisiniz. Bu işlemlerin ardından ise farları, kornayı, ön ve arka sinyalleri kontrol ettikten sonra satın alma işlemlerine başlayabilirsiniz.
İkinci elde nasıl hareke edilmeli?
Bunları asla unutmayın: Şasi no veya değişen parça bilgisi gibi konularla ilgili sorgulamaları merak ediyorsanız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi SMS Sorgulamaları sayfasına göz atabilirsiniz.
İkinci el motosikletlerde, şasi ve şasiye bağlı elemanların kontrollerinin de yapılması şart. Bu kontrol için bir uzmanın onayını aldıktan sonra şasinin boyalı olup olmadığına bakmanızı öneririz. Şaside boya olması şüpheli bir durumdur. Ayrıca büyük metal parçalara bakmayı ve boyanıp boyanmadıklarını kontrol etmeyi de unutmayın.