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Gündem Satılan Türk SİHA’ları Ekşi Sözlük’ü vurdu! Her zamanki gibi nefretlerini kustular
Gündem

Satılan Türk SİHA’ları Ekşi Sözlük’ü vurdu! Her zamanki gibi nefretlerini kustular

Milli ve manevi değerleri hedef alan ahlak dışı gündem başlıkları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük adlı çöplük sitenin çirkin yüzü yine gün yüzüne çıktı. Polonya’ya satılacak olan 24 SİHA haberi sözlük yazarlarını kudurttu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:18:00 -
Satılan Türk SİHA’ları Ekşi Sözlük’ü vurdu! Her zamanki gibi nefretlerini kustular

Milli ve manevi değerlerle alay edilen ahlak dışı gündem başlıklarının oluşturulduğu Ekşi Sözlük adlı lağım çukurunun küfürbaz kullanıcıları, Azerbaycan Ermenistan savaşında tarih yazan SİHA’ları eleştirmek adına nefretlerini kusmaya başladı.

Ekşi Sözlük’te gündem olan “SİHA ihracatıyla övünen Türkiyeli” başlığına yazılanlar, sitenin nefret dilini ortaya döktü.

Felly nurtado nickli bir kişi tarafından açılan başlığa ise şunlar yazıldı.

“SİHA İHA gibi militarizm kokan, maket uçaktan bozma, çok da yüksek teknoloji gerektirmeyen savaş aparatlarının üretimi ve ihracatıyla övünen Türkiyelidir. Anadolu topraklarında yaşayan 72 halkın SİHAlara İHAlara değil, edebi eserlere, sanata, kültürel çeşitliliğe ihtiyacı var. Şoven, ergenekoncu, aşırı milliyetçi zırvalara değil.”

Yapılan ihracatı beğenmedi

Nickinin arkasına saklanarak nefretini kusan Ekşi Sözlük kullanıcısı yazısının devamında yapılan satış tutarını beğenmedi.

“400 milyar dolar ihracat yapacağımıza 1 adet nobel ödüllü etnik bir Türkiyeli edebiyatçıyı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

30'dan fazla kullanıcı da bu yazılan çöpü beğendi.

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Yorumlar

İsa i...

Ekşinin reklamını yapmayın.Boşverin kudursunlar.
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Bascavus

sizin ve sizin gibilerinAllah belasını ....
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