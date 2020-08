Satılamayan kurbanları et süt kurumu kaçtan alacak?

Elde kalan kurbanlıkları devlet kaçtan alacak? Kurbanlık hayvanlar bayramdan haftalar önce pazarlara çıktı. Ancak milyonlarca hayvanın hepsi satılmadı. Yetiştiriciler Et ve Süt Kurumu’nun kurbanlıkları kaç liradan ne zaman satın alacağını araştırmaya başladı. Pek çok yetiştirici “Et ve Süt Kurumu kurbanlık danayı kaçtan alır?” , “Büyükbaş hayvanı Et ve Süt Kurumu kaç liradan alacak?” , “Küçükbaş hayvanı Et ve Süt Kurumu kaçtan alacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.