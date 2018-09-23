Satıcı sinir krizi geçirdi! CHP’li Belediye’de bıçaklı zabıta dehşeti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir seyyar satıcı balonlarını satmak üzere Çankaya Belediyesi yakınlarına geldi. Sivil kıyafetleriyle bölgede devriye gezen CHP'li belediyeye mensup zabıta ekipleri balon satan adamı dövdü.

SATICI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Zabıtalarla yaşanan arbedede balonları maket bıçağıyla patlatılann satıcı, sinir krizi geçirdi. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada zabıtalardan biri görüntülere el koymak için çekim yapan kişinin yanına yaklaştı. Orada da bağırışmalar devam etti.