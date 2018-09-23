Satıcı sinir krizi geçirdi! CHP’li Belediye’de bıçaklı zabıta dehşeti
Başkent Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne mensup zabıta ekipleri, balonlarını satmak isteyen bir seyyar satıcıya maket bıçağıyla saldırarak balonları patlattı.23 Eylül 2018 Pazar 15:12
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir seyyar satıcı balonlarını satmak üzere Çankaya Belediyesi yakınlarına geldi. Sivil kıyafetleriyle bölgede devriye gezen CHP'li belediyeye mensup zabıta ekipleri balon satan adamı dövdü.
SATICI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Zabıtalarla yaşanan arbedede balonları maket bıçağıyla patlatılann satıcı, sinir krizi geçirdi. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada zabıtalardan biri görüntülere el koymak için çekim yapan kişinin yanına yaklaştı. Orada da bağırışmalar devam etti.
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