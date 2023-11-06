Saten nasıl ütülenir? Pratik bilgiler: Eskiden uzun süren ütü artık çok kolayca bitiyor
Saten kumaşı ütülemeye geçmeden ütü masasının tozdan tam olarak arındırılması gerekmektedir. Bununla beraber ısının etkisiyle saten kumaş zarar görmemesi için kumaş örtebilirsiniz. Daha sonra ütünün sıcaklık durumu önemlidir.
Ütüde saten kumaş ya da hassas kumaş programı tercih etmenizi sizlere öneriyoruz. Bu program aralığı bulunmuyorsa en düşük sıcaklık seçilmesi gerekmektedir. Ütülenecek saten kumaş ütü masası üzerine ters olarak serilerek ütülenmesi gerekmektedir.
Saten Ütüleme
saten kumaş ütülenmesi seri olarak yapılması gerekmektedir. Saten kumaş üzerinde ütü aynı bölgede bekletilmemesi önemlidir. Saten kumaş ütüleme sırasında kırışıklıklar buhar özelliğinden faydalanılarak açılması gerekir. Ulaşılmasında zorlanılan kırışıklıklar bulunuyorsa bu alanlar üzerinde yoğun buhar özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Ütü saten kumaş üzerine fazla bastırılmamalı ve ağırlığıyla hareket edilmesi sağlanmalıdır. Sahip olduğunuz saten kumaş ilk defa ütülenmesi durumunda ütüleme kumaşın kullanım esnasında görülmeyecek küçük bir bölgesinde denenmesi gerekmektedir.
Saten kumaş ütülenme sırasında ütü masasından yere sarkıyorsa, kumaşın tekrar kırışmasına izin verilmemesi gerekir. Bununla beraber yere değen saten kumaş tozlanmaması için ütüleme sırasında yere de temiz bir örtü sermenizi tavsiye ediyoruz. Ütülenen saten kumaş kıyafet ve perdeler bekletilmeden asılması gerekmektedir. Bu şekilde saten kumaşın ütü işlemi tamamlandığında kırışmaları tamamen engellenmektedir.
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