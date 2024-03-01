Satanist Tapınağı okullara din görevlileri gönderecek

Satanist Tapınak diye bilinen örgüt, okullarda gönüllü din görevlilerine izin veren bir yasa tasarısının kabul edilmeye yaklaşmasıyla birlikte ABD'nin Florida eyaletindeki okullara din görevlilerini göndermeye hazırlanıyor. Bahomet'i (İblis) tanrı olarak gören bu dini grup, ABD'li çocukların kafasını karıştırmayı amaçlıyor.

Kurulduğu günden bu yana geçen 10 yılda grup, ABD genelinde Anayasanın Birinci Değişikliği'ndeki hakların yanı sıra dini özgürlükleri de savundu.

Satanist Tapınak aynı zamanda, diğer dinlerin tekliflerine alternatif olduklarını söyleyerek okul sonrası faaliyet gösteren bir dizi kulüp de yönetiyor. Bu kulüpler sadece kampusta başka dini gruplar olduğunda kuruluyor.

Artık Florida Eyalet Parlamentosu, grubun din görevlilerinin diğer dini liderlerle birlikte okullara girmesine izin verecek bir tasarıyı kabul etmek üzere.

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931 sayılı Kanun Teklifi veya 7044 sayılı Senato Tasarısı diye bilinen yasa tasarısı, önceki günlerde son komite oturumundan geçti. Senato'da nihai oylamanın yapılması ve yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girerek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi yakın görünüyor.

Satanist Tapınak, The Independent'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi ancak liderlerinden biri Tallahassee Democrat'a grubun çocuklara yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Satanist Tapınak'ın din hizmetleri müdürü Penemue Grigori, yayın organına verdiği röportajda, "Rahipler ya da din görevlileri için kamu sektöründe var olan herhangi bir fırsatta, dini inançlara göre ayrımcılık yapılmamalıdır" dedi.

Din görevlilerimiz, bu yasa tasarısıyla sağlanan fırsatlar da dahil diğer dinlerin görevlileriyle birlikte toplumda iyilik yapma fırsatlarına katılmayı dört gözle bekliyor.

Grup, okuldaki çocuklara bu alternatifi sunmayı amaçlamasının yanı sıra üreme hakları, akıl sağlığı hastalarının güvenliği ve bağımlılıktan kurtulmak için alternatif yöntemlerini de savunuyor.

Savunduğu bu konular, öğrencilerin ruh sağlığına yönelik ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak sunulan Florida'daki yasa tasarının arkasındaki fikirlerle örtüşüyor gibi görünüyor.

Ancak çocukların, bir din görevlisiyle görüşebilmesi için velilerinin onayı gerekecek. Bir gönüllünün okulda çalışabilmesi için geçmişinin araştırılması zorunlu. Ayrıca yeni politikanın uygulanma şekline okul yönetim kurulları ya da bağımsız okul yöneticisi karar verecek.

Benzer bir yasa tasarısı kısa bir süre önce Utah'ta kabul edilmiş ve din görevlilerinin "mezhep farkı gözetmeden herkese karşı adil" davranacağına söz verilmişti. Teksas da geçen yıl kendi versiyonunu kabul etmişti.