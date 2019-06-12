0553 313 94 23

Sason’da bal üreticileri yüksek rekolte bekliyor

Batman’ın Sason ilçesinde rakımı yüksek dağ köylerinde karakovan arı besiciliği yapan arıcılar, bu yıl çiçek balında yüksek verim bekliyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
Sason’da bal üreticileri yüksek rekolte bekliyor

Batman’ın Sason ilçesinde rakımı yüksek dağ köylerinde karakovan arı besiciliği yapan arıcılar, bu yıl çiçek balında yüksek verim bekliyor.


Sason’da karakovanlarda arı besiciliği yapan yetiştiriciler, havaların ısınmasıyla arılarını 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine taşıyarak daha kaliteli bal üretimi hedefliyor. Yaklaşık 20 yıldır karakovan arı yetiştiriciliği ile uğraşan arıcı Cuma Barın, geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı karakovan balında istenilen kalite ve miktarın alınmadığını belirterek, bu yıl yüksek verimli bal almayı hedeflediklerini söyledi. Barın, "Sason genelinde geçen yıl yağışların az olmasından dolayı bal çok azdı. Ben arılarımı sürekli çiçeklerin bol olduğu bölgelerde gezdirerek canlı kalmaları için yoğun çaba sarf ettim. Bu yıl ilçemizde yağışların bol olması nedeniyle çiçeklerde de bol miktarda besin vardı. Bu yıl yüksek miktarda bal almayı hedefliyoruz. Bal çok olduğu yıllarda bal fiyatları da düşük olur. Yıllarca karakovanlarda arı beslediğim için genellikle şifa niyetine bal almak isteyenler bana gelerek benden bal alıyor. Karakovan arılarından elde edilen bal, başta öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılıyor. Bal ayrıca çocukların gelişimine de çok faydalı olduğunu biliyoruz. Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından ve dağlarda bulunan bin bir çeşit şifalı otlardan aldığı besini invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal, mide bağırsak gazlarını izole ediyor. Kış aylarında sıkça karşılaştığımız soğuk algılarında, el ve yüz felçlerinde, böbrek ağrılarına ve birçok hastalığın tedavisinde kullandığımız doğal şifa kaynağı olan balı sürekli kahvaltı sofralarında bulundurmak önemlidir. Kaliteli kara kovan balının kilosunu geçen yılın fiyatı olan 150 liradan satıyoruz" dedi.^

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
    1. Tokat'ta kamyonet ile hafif ticari..
    2. Motosiklet tutkunları jandarmanın yıl..
    3. Manchester United'den kadroya takviye
    4. Denizde boğulan lise öğrencisinin..
    5. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    6. Ankara’da cinayetin firari sanığı..
    7. Tosya’da Haziran ayı meclis toplantısı..
    8. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın kıyafetlerini..
    9. "Türkiye Filistin'e teknik desteğe..
    10. Su arızası giderildi
    11. Manisa BBSK Ceyhun Cabadak ile..
    12. Yağ aldırma ameliyatının ardından..
    13. Antalya’da 7 ton etil alkol ele..
    14. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    15. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    16. TBMM Genel Kurulu
    17. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    18. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    19. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    20. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!