Sason’da bal üreticileri yüksek rekolte bekliyor

Batman’ın Sason ilçesinde rakımı yüksek dağ köylerinde karakovan arı besiciliği yapan arıcılar, bu yıl çiçek balında yüksek verim bekliyor.

Sason’da karakovanlarda arı besiciliği yapan yetiştiriciler, havaların ısınmasıyla arılarını 3 bin metre yükseklikteki Mereto Dağı eteklerine taşıyarak daha kaliteli bal üretimi hedefliyor. Yaklaşık 20 yıldır karakovan arı yetiştiriciliği ile uğraşan arıcı Cuma Barın, geçen yıl yaşanan kuraklıktan dolayı karakovan balında istenilen kalite ve miktarın alınmadığını belirterek, bu yıl yüksek verimli bal almayı hedeflediklerini söyledi. Barın, "Sason genelinde geçen yıl yağışların az olmasından dolayı bal çok azdı. Ben arılarımı sürekli çiçeklerin bol olduğu bölgelerde gezdirerek canlı kalmaları için yoğun çaba sarf ettim. Bu yıl ilçemizde yağışların bol olması nedeniyle çiçeklerde de bol miktarda besin vardı. Bu yıl yüksek miktarda bal almayı hedefliyoruz. Bal çok olduğu yıllarda bal fiyatları da düşük olur. Yıllarca karakovanlarda arı beslediğim için genellikle şifa niyetine bal almak isteyenler bana gelerek benden bal alıyor. Karakovan arılarından elde edilen bal, başta öksürük, kabızlık ve nezle gibi hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılıyor. Bal ayrıca çocukların gelişimine de çok faydalı olduğunu biliyoruz. Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından ve dağlarda bulunan bin bir çeşit şifalı otlardan aldığı besini invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal, mide bağırsak gazlarını izole ediyor. Kış aylarında sıkça karşılaştığımız soğuk algılarında, el ve yüz felçlerinde, böbrek ağrılarına ve birçok hastalığın tedavisinde kullandığımız doğal şifa kaynağı olan balı sürekli kahvaltı sofralarında bulundurmak önemlidir. Kaliteli kara kovan balının kilosunu geçen yılın fiyatı olan 150 liradan satıyoruz" dedi.^