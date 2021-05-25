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Dünya Şaşkına çeviren olay! Dinozor heykelinin içinden öyle bir şey çıktı ki...
Dünya

Şaşkına çeviren olay! Dinozor heykelinin içinden öyle bir şey çıktı ki...

İspanya’da bir dinozor heykelinin içinden kayıp olan 39 yaşındaki i bir adamının cesedinin çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:43:00 - 2021-05-25 11:44:58

İspanya’nın Barselona şehrinde 22 Mayıs’ta kapalı sinema salonunda yer alan dinozor heykelinin içinden bir ceset çıkması ülkenin gündemine oturdu.

Barselona’nın banliyölerinden Santa Coloma de Gramenet’te sinema salonunun reklamı için yerleştirilen kartonpiyerden yapılma dekoratif dinozor heykelinin içinden 39 yaşında kayıp bir kişinin cansız bedeni çıktı. Bölgesel polis gücü Mossos d’Esquadra yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ilk rapora göre olayın kaza sonucu ölüm olduğu ve herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı kaydedildi. Yetkililer, "Tahminlerimize göre bu kişi cep telefonunu heykelin içine düşürmüş. Sonrasında heykelin başından içeri girerek cep telefonunu almaya çalışmış. Bacağından çıkmaya çalışmış ama başaramamış" ifadelerini kullandı. Ayrıca cesedin heykelin içinde birkaç gündür sıkışmış olabileceğini belirten yetkililer, müfettişlerin şu anda şahsın ölüm nedenini belirlemek için otopsi sonuçlarını beklediğini söylediler.

Kötü kokular gelince fark edildi

Yerel basında yer alan haberlerde ise, cesedin 22 Mayıs’ta heykelden gelen kötü kokular sayesinde bulunduğu ifade edildi. Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ilk yardım ekiplerinin hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine zarar vermeden heykelden çıkarmaya çalışmaları dikkat çekti.

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