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Dünya Şaşkına çeviren olay! Bedava aldığı koıltuktan binlerce dolar çıktı... Bakın ne yaptı
Dünya

Şaşkına çeviren olay! Bedava aldığı koıltuktan binlerce dolar çıktı... Bakın ne yaptı

ABD'nin California eyaletinde internet üzerinden ikinci el koltuk satın alan bir kadın gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Koltuğun minaderinde 36 bin dolar bulan kadın parayı çok geçmeden iade etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 14:46:00 -
Şaşkına çeviren olay! Bedava aldığı koıltuktan binlerce dolar çıktı... Bakın ne yaptı

ABD’de internetten ücretsiz aldığı ikinci el koltuğun minderinde binlerce dolar para bulan kadın iade etti.

California eyaletinin San Bernardino şehrinde yaşayan Vicki Umodu, hizmet veya eşyaların satıldığı, takas edildiği ya da ücretsiz verildiği Craigslist platformundan yeni evi için mobilya bakarken ücretsiz eşyalara denk geldi.

Mobilyaları, yakın zamanda ölen akrabalarının eşyalarını elden çıkaran kişilerden aldı.

Eve getirdiği iki koltuğun salonuna çok iyi uyduğunu anlatan Umodu biraz daha yakından bakınca koltuklardan birinin minderinde bir gariplik olduğunu fark etti.

Başta ısıtmalı koltuk olabileceğini düşünse de elektrik kablosu olmadığından bu olasılığı hızla eleyip minderin içine baktığında zarflar içinde binlerce dolar buldu. Tam olarak 36 bin dolar!

ABC7 News’a konuşan Umodu parayı hemen koltuğu aldığı aileye iade ettiğini anlattı: “Tanrı bana ve çocuklarıma karşı hep iyi davrandı. Hepsi hayatta ve sağlıklı. Üç dünyalar güzeli torunum var. Tanrıdan daha ne isteyebilirim?”

Parayı iade ettiğinde aile evin başka yerlerine de gizlenmiş para bulduklarını anlattı ve minnettar olduklarının bir göstergesi olarak yeni evine buzdolabı alabilmesi için 2 bin 200 dolar verdi.

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