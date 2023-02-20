SASKİ kararını duyurdu! Afetzedelere ücretsiz abonelik: Böyle devam edeceğiz! Depremin yaraları sarılıyor

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), afetzedelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde içme suyu şebekelerini onaran SASKİ, şehre gelen afetzedelerden içme suyu aboneliğinde hiçbir ücret almayacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 11 ilde büyük can ve maddi kayba yol açan depremlerin ardından bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü personelleri, çalışmalarına devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana Elbistan ilçesinde şehrin tamamına su vermek için 7/24 canla başla mücadele eden ekipler, içme suyu tesislerini kontrolden geçirip bakımını yapıyor. Ekipler ayrıca depremde patlayan yer altı isale hatlarını onarıyor.

KANALİZASYON SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

İlçede gayret ve özveri ile çalışan SASKİ ekipleri, aynı çalışmayı kanalizasyon şebekelerinde de gerçekleştiriyor. Elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarını jeneratörler yardımıyla devreye alan ekipler, kanalizasyon hatlarını da yeniliyor. Çalışmalarla birlikte Elbistan ve bağlı yerleşim bölgelerine temiz içme suyu verilirken, kanalizasyon sorunu da çözülüyor.

AFETZEDELERDEN ÜCRET ALINMIYOR

SASKİ, afetzedelere yönelik yeni bir uygulama başlattı. Samsun’a yerleşecek vatandaşlara kolaylık sağlayacak kurum, içme suyu aboneliğinde devir işlem ücreti almayacak. SASKİ Genel Müdürlüğü, alınan kararı da resmi internet sitesinden duyurdu. 16 Şubat Perşembe günü başlayan uygulamadan bugüne kadar 69 afetzede yararlandı. Afetzedelerin ücret ödememeleri için kuruma ‘Afetzede Beyan Belgesi’ veya ‘Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi’ ile müracaat etmeleri gerekiyor. AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler, e-Devlet sistemi üzerinden alınabiliyor.

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‘AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ’

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Birimlerimiz, güçlü araç parkımız ve teknik kapasitemizle ekiplerimiz Kahramanmaraş’ta. Bir yandan enkazları kaldırırken diğer yandan da içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini yeniliyoruz” diyerek şöyle devam etti:

“Afetzede vatandaşlarımız bir yandan kentimize geliyor. Bu sebeple SASKİ Genel Müdürlüğümüz afeti yaşayan vatandaşlarımızdan abonelik devir işlemlerinden ücret almayacak. Onlara karşı her türlü imkanımızla destek ve yanlarında olmaya devam edeceğiz.”