Şaşırtan sonuç! Kesilen bacakları yeniden uzuyor

Bilim insanları yetişkin kurbağaların bacaklarını keserek ilginç bir araştırmaya imza attı. Bilim insanları, sonuçları Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, bacakları koptuğunda yeniden çıkaramayan yetişkin kurbağalara rejeneratif kimyasal karışım verdi. Böylece bacakların tekrar uzaması sağlandı.

Bilim insanları, yetişkin kurbağanın kesilen bacağının yeniden uzamasını sağladı.

Sonuçları, Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları iribaş ve genç kurbağaların kaybettikleri arka bacaklarının yeniden çıkabildiğini ancak yetişkin kurbağalarda bu yetinin bulunmadığını belirtti.

Kurbağaların sağ arka bacakları kesildi

Toplamda 115 kurbağanın sağ arka bacağını kesen bilim insanları, kurbağaları 3 gruba ayırdı.

İlk grubun kesilmiş bacağı üzerine hücrelerin yeniden oluşmasına yardımcı olduğu bilinen 5 ilaçla bulunan silikon bir biyokapak yerleştiren bilim insanları, ikinci grubun bacağının üzerine ilaç bulunmayan biyokapak koyarken, üçüncü grubun bacağına herhangi bir tedavi uygulamadı.

Tufts Üniversitesinden bilim insanlarınca geliştirilen, biyokapağı sadece bir gün kullanan bilim insanları, kurbağalarda 18 ay boyunca kesilen bacağın yeniden uzamasını takip etti.

Yeni bacaklar çıktı

İlaç içeren biyokapağın giydirildiği kurbağalar, uçlarında parmağa benzeyen yapılar olan yeni bacaklar çıkardı. Kurbağalar, 18 ay sonunda eski boyutuna ulaşan yeni bacaklarını dikilmek, yüzmek ve duvarlara zıplamak için kullanabildi.

Bilim insanları, yeni çıkan bacakların orijinalleri gibi sinirler, kan damarları ve kemiklerden oluştuğunu kaydetti.

Diğer iki gruptaki kurbağalardan, tedavi edilmeyen kurbağaların ayaklarının kesildiği yerde ince, yumuşak bir dikene benzer doku oluşurken, ilaçsız biyokapak giydirilen kurbağalarda kısmen daha uzun benzer bir doku oluştu.

Bilim insanları, ilaç verilen kurbağalarda oluşan bacaklardaki parmaklar normalde kısa olsa da uzuvların halen büyüdüğü için tamamen şekillenmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Çalışmanın yazarlarından Nirosha Murugan, ilaçlara kısa süre maruz kalmanın aylar süren rejenerasyon sürecini harekete geçirmesinin, kurbağa ya da başka hayvanların faal olmayan rejeneratif yetilerinin de bu şekilde harekete geçirilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Bilim insanları, çalışmanın, dokuları onarmak ya da kaybedilen organların yeniden oluşmasını sağlamak açısından insanların bilinmeyen rejeneratif yetilerini devreye sokmak için ilaçların kullanılması olasılığını araladığını vurguladı.