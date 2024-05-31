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Teknoloji Şaşırtan özellikler dikkat çekiyor! Japonlar yeni nesil robotu tanıttı
Teknoloji

Şaşırtan özellikler dikkat çekiyor! Japonlar yeni nesil robotu tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 16:57:26 - 2024-05-31 16:57:25
Şaşırtan özellikler dikkat çekiyor! Japonlar yeni nesil robotu tanıttı

Japonya, Fukuşima'daki hasarlı bir reaktörden nükleer yakıt örneği almak için uzaktan kumandalı bir robotu tanıttı.

Japonya, 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunami felaketi sonrasında zarar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali’nde temizlik operasyonlarına yeni bir adım attı. Ülkenin önde gelen nükleer enerji işletmecisi TEPCO (Tokyo Electric Power Company), hasar gören reaktörlerden birinden nükleer yakıt örneği alacak yeni bir robotu tanıttı.

TEPCO tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı bu robot, ekim ayında operasyona başlamayı planlıyor. Bu yeni robot, hasar gören reaktörlerin içindeki yüksek radyasyon alanlarına girebilecek ve yaklaşık 3 gram örnek alabilecek şekilde tasarlandı.

Fukushima Daiichi nükleer santralinin içini keşfetmek ve mühendislere görüntüleri iletmek için daha önce kullanılan robotlar arasında Boston Dynamics’in ünlü robot köpeği Spot da bulunuyordu. Ancak, erimiş nükleer yakıt kalıntılarını almak için özel olarak tasarlanmış bir robotun gerekliliği ortaya çıktı.

TEPCO’nun 30 ila 40 yıl içinde sahayı iyileştirmeye yönelik iddialı planının bir parçası olarak değerlendirilen bu operasyon, Fukushima’nın uzun vadeli rehabilitasyon çabalarının önemli bir aşamasını oluşturuyor. Şu anda, hasarlı üç reaktörde toplamda 880 ton yüksek radyoaktiviteye sahip erimiş nükleer yakıt bulunuyor.

2011’deki deprem ve tsunami felaketi Japonya’da yaklaşık 16 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Fukushima Daiichi nükleer santrali ise tsunami dalgalarının vurmasıyla ciddi şekilde zarar görmüş, ardından üç nükleer erime ve üç hidrojen patlaması yaşanmıştı. Bu felaket, sahada yaygın radyoaktif kirlenmelere yol açmıştı.
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