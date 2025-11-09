  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. 15 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek kararla ilçedeki tüm taziye evlerinde yemek uygulaması sona erecek.

Kahta’da taziye evlerinde yemek verilmesi yasaklandı.

Kahta Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe genelinde uzun süredir kamuoyunda tartışılan taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması konusu gündeme alındı.

 

VATANDAŞIN CEBİ VE DİNİ HASSASİYET GÖZETİLDİ

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görüşülen madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi'nde yapılan değerlendirmelerde, taziye yemeklerinin geçmişte ulaşım zorlukları nedeniyle ortaya çıkan bir gelenek olduğu, ancak günümüzde bu uygulamanın hem ekonomik olarak vatandaşları zor durumda bıraktığı hem de dini olarak uygun olmadığı vurgulandı.

Ayrıca çevre il ve ilçelerde de benzer kararların alındığı, bu kararın Kahta'da da sosyal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir adım olduğu ifade edildi.

 

15 KASIM’DAN İTİBAREN YASAK BAŞLIYOR

Alınan karar gereği, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren Kahta'daki tüm taziye evlerinde hiçbir suretle yemek verilmeyecek.

Taziyeler 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak ve "Taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır" ibaresi bulunan tabelalar belediye tarafından asılacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kararın toplumun ortak talebine dayandığını belirterek, "Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması kararını meclis gündemine aldık ve oy birliğiyle kabul ettik. Bu kararın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu karar, vatandaşlarımızın sesine kulak veren, dini hassasiyetlere ve toplumsal dayanışmaya uygun bir adımdır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

