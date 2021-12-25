Şaşırtan hırsızlık! Önce Türk bayrağını öptü, sonra...
Bursa'da bir işyerini soymak için harekete geçen hırsız, önce kasadan çıkan Türk bayrağını öptü, sonra da paraları alarak kaçtı.
Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.
Türk bayrağını öptü
Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.