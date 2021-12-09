Şaşırtan etki! Yoğurt ve balı karıştırıp yerseniz...

Yoğurt probiyotik kaynağı ve protein kaynağı olması açısından sağlığımız açısından oldukça faydalı bir besin. Balda içerisinde sayısız mineral bulundurmasından dolayı doğal antibiyotik olarak bilinmektedir.Bu kadar faydalı olan iki besin beraber tüketildiğinde sağlığımıza oldukça fayda sağlıyor. İşte ballı yoğurdun bilinmeyen faydalar

Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji veriyor. Sinirleri sakinleştirir. Psikolojik hastalıkları tedavi ettiği söylenmektedir.

Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği olduğu söylenmektedir. Özellikle diş eti çekilmesine iyi geldiği bilinmektedir.

Spor yapanlara spor öncesi tüketmemeleri tavsiye edilir. Dilerseniz içerisine ceviz de ilave edebilirsiniz.

İçerisinde yüksek kalsiyum bulundurduğundan kemik erimesini geciktirdiği söylenmektedir.

Bağırsak hastalıklarına iyi geldiği, kolon kanseri tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.