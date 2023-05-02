Şaşırtan cevap... Galatasaray'da derbi sonrası şaşırtan karar! Okan Hoca düğmeye bastı..

Beşiktaş derbisinde Sergio Oliveira'yı çıkarmakta geç kaldığı için eleştirilen Okan Buruk, Başakşehir maçında 3 oyuncusunu kızağa çekmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin faturası 3 isme kesildi. Teknik direktör Okan Buruk, kulübeye çekeceği isimlerde kararını verdi. Başakşehir'le bu hafta oynanacak kritik mücadelenin planlarını şimdiden yapmaya başlayan Buruk, kurmaylarıyla birlikte radikal kararlar almanın eşiğinde.

Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyan ve sonrasında da yaptığı hatayla takımının gol yemesine sebep olan Oliveira'yı geç çıkardığı için eleştirilen Okan hoca, Portekizli orta saha yerine Midtsjö'yü ilk 11'de düşünüyor. Norveçli futbolcunun, Torreira ile partner olması bekleniyor.

Başakşehir karşısında düşünülen değişikliklerden biri de hücum hattında. Sakatlık dönüşünden bu yana beklentilerin çok altında kalan Mertens de kulübe yolcusu. Belçikalı yıldızın yerine Nicolo Zaniolo'nun artık ilk 11'e dahil edilmesine karar verildi.

İtalyan yıldızın, kadrodaki diğer değişikliklere göre forvet arkasında görev yapacağı tahmin ediliyor. Kerem ile Rashica'nın kanatlardaki yeri garanti gibi görünse de olası 3. yerli hamlesi özellikle Rashica'yı da kulübe yolcusu yapabilir.Çünkü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi öncesi çok düşünüp gerçekleştiremediği sol bek değişikliği, bu kez kesin olarak devreye alınacak gibi görünüyor.

Dev maçta tel tel dökülen Adekugbe'nin yerine Dubois, Kaan Ayhan veya eldeki yerlilerden Kazımcan ile Emre Taşdemir'in monte edilme ihtimali var.

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Buruk, hafta boyunca bu değişiklikler üzerinde denemeler yapıp en ideal kurguyu bulmaya çalışacak.

Yerlilerden Berkan Kutlu'nun da yeniden ilk 11'e dönme ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.