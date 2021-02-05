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Gündem Şaşırdık mı? ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi eylemi
Gündem

Şaşırdık mı? ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi eylemi

Türkiye'de AK Parti hükümetine yönelik yapılan tüm hamlelere destek veren ODTÜ'lü akademisyenler Boğaziçi protestolarında da şaşırtmadı. Boğaziçi'ne rektör atanmasını bahane ederek başlatılan olaylara ODTÜ'lü akademisyenlerden de destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 15:17:00 -
Şaşırdık mı? ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi eylemi

Türkiye'yi yeniden karanlık günlerin içerisine çekmek isteyen bir takım odaklar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasını bahane ederek eylemlerin fitilini ateşledi.

Tıpkı Gezi Parkı olaylarının başlamasında olduğu gibi barışçıl gösterilen eylemler kapsamında polis ekiplerine saldırılar düzenlendi, sokaklara barikatlar kurulmak istendi.

Eylemcilere ilk destek ise CHP ve HDP'den geldi.

Türkiye geneline yayılmak istenen eylemlere bazı üniversitelerde görev yapan bazı akademisyenler de destek veriyor.

Siyasi tavır alarak sürekli iktidara yönelik protestoların yapıldığı ODTÜ'de akademisyenler Boğaziçi eylemi yaptı.

Öğrencime dokunma yazılı bir pankart açan ODTÜ'lü akademisyenler, polis ekiplerini şiddet uygulamakla suçladı ve Melih Bulu'nun istifasını istedi.

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