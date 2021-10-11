Şaşılıkta erken tedavi önemli

Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, şaşılığın erken tanısının önemine değinerek, “Yeni doğan döneminden itibaren tüm çocuklarda göz muayenesi önerilir çünkü erken dönemde tanı konulursa görme keskinliği tam olarak sağlanmış olur” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı ESOGÜ Gündem programında şaşılık hastalığını ve tedavi yöntemlerini anlattı. Şaşılığın görmenin tam olarak gelişmesini engelleyen bir patoloji olduğunu aktaran Prof. Dr. Gürsoy, erken dönemde tedavi edilmesinin bu nedenle zorunlu olduğunun altını çizdi.

Şaşılığın iki gözün düz karşıya baktığı zaman paralel olmaması durumu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürsoy, “Normalde bir insanın, iki gözü açıkken düz karşıdaki bir objeye baktığı zaman iki gözü birbirine paralel olmak zorundadır. Bu paralellik, tüm topluma baktığımız zaman yaklaşık yüzde 2-5 arasında bozuktur ve biz bu tabloya şaşılık diyoruz. Şaşılığın erken tanısı çok önemlidir. Çünkü erken dönemde tanı konulursa görme keskinliği tam olarak sağlanmış olur. Bunun için de yeni doğan döneminden itibaren tüm çocuklarda göz muayenesi önerilir. Özellikle gelişmiş ülkelerde hiçbir problemi olmayan çocuklarda dahi yıllık kontroller yapılmaktadır. Şaşılık hayatın ilk 6 ayında küçük oranlarda, hafif formlarında tüm sağlıklı çocuklarda görülebilir. Ancak 6’ncı aydan sonraki şaşılıklar dikkatle ele alınması gereken önemli tablolardır. Çünkü şaşılık görmenin tam olarak gelişmesini engelleyen bir patolojidir. O nedenle hayatın ilk iki yılında tedavi edilmesi zorunlu bir hastalıktır. Tedavisinde öncelikle gözlük kullanımı, gözlükle düzelmezse cerrahi uygulamaktayız. Cerrahi oldukça başarılı, yüzde 80’lerin üzerinde tam olarak düzelmeyle sonuçlanan bir işlemdir. Özellikle tecrübeli ellerde yapıldığı zaman bu oran yüzde 90’lara kadar çıkmaktadır” dedi.

Şaşılıkların erişkin döneminde de önemli hastalıklar olduğunu belirten Prof. Dr. Gürsoy, “Burada görme keskinliği artık tam olarak son noktasına ulaşmıştır. O nedenle yapılan cerrahiler sadece estetik amaçlı, görsel düzeltmelere yöneliktir. Ancak akut dönemde yani çocukluk döneminde olmayıp da daha sonra erişkin dönemde akut bir şekilde ortaya çıkan şaşılıklarda çift görme ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Böyle durumlarda sadece estetik değil, çift görmenin de engellenmesi için gözlükler, bazen prizmatik gözlükler dediğimiz özel camlar ve son olarak da cerrahi başarıyla uygulanmaktadır” diye devam etti.

Şaşılıkta cerrahi ve gözlük dışında nadir tedavilerin de uygulandığını belirten Prof. Dr. Gürsoy botoks yönteminden bahsetti. “Botoks birçok branşın kullandığı bir ajandır. Şaşılıkta göz kaslarına botoks enjeksiyonu yaparak kısmi düzeltmeler, bazen de tam anlamıyla düzeltmeler sağlayabilmekteyiz. Botoks yanında özellikli gözlükler, prizmatik camlar önemli olabilmektedir. Bunlar da cerrahiden önce bazen de tek başlarına hastaları mutlu eden tedaviler olabilmektedir” şeklinde konuşarak şaşılığa altta yatan başka rahatsızlıkların da neden olabileceğini söyledi.