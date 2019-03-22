Saruhanlı ve Gördes’te Cengiz Ergün rüzgarı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında Saruhanlı ve Gördes ilçelerini ziyaret etti. Başkan Ergün her iki ilçede de büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Ak Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan ile birlikte, ilçe merkezinde halka hitap etti. 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı’na destek isteyen Başkan Ergün, yeni dönem projelerini de açıkladı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan ile birlikte; esnaf ve vatandaşları selamladı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bir miting düzenleyen Cumhur İttifakı’nın adayları, kendilerini coşkuyla bekleyen halka hitap etti. Başkan Ergün ve Tezcan’ın Saruhanlı programına Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, MHP İl Yönetimi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Ak Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyesi adayları, mahalle muhtarları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti.

Cumhur İttifakının adayları, Saruhanlı Seçim İrtibat Ofisi yakınında konfeti ve meşalelerle karşılandı. Saruhanlı’da geceyi aydınlatan meşaleler eşliğinde, ‘Büyük başkan’ sloganları atıldı. Kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiye teşekkür eden Başkan Ergün ve Tezcan, seçim irtibat ofisine kısa bir ziyarette bulundu.

Tezcan: “Saruhanlı’nın yıldızı parlayacak”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan ile birlikte, Cumhuriyet Mahallesinde miting yaptı. Cumhur İttifakının Saruhanlı’ya güç birliği ile hizmet yağdıracağını belirten Tezcan, “31 Mart yerel seçimleri; ülkemize, Manisamıza, Saruhanlımıza hayırlı olsun. Biz hazırlığımızı yaptık. Büyük projelerle geliyoruz.Geçtiğimiz günlerde doğalgaz çalışmalarının startı verildi. Biz tüm Saruhanlı’yı doğalgazla buluşturacağız. Saruhanlı’yı yıldızı parlayan bir ilçe yapmak için canla başla çalışacağız. Cumhur İttifakının 3 bakanı, 7 milletvekili var. 31 Mart tarihinde Büyükşehir Belediyesi’nde Cengiz Ergün başkanımız, Saruhanlı’da da bizi taçlandırırsanız, ilçemize hizmet yağacak” diye konuştu.

Başkan Yaralı Cumhur İttifakına destek istedi

Tezcan’ın konuşmasının ardından Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı da bir konuşma yaptı. 3 dönem kuralı dolayısıyla vatandaşlara veda eden Başkan Yaralı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Mitingin son konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün yaptı. Geride bıraktığı 10 yıllık dönemde kendisine destek vermiş, vermemiş tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakının adayı olarak karşınızdayım. Allah’a şükür. Alnımız açık, her şeyin hesabını verebilir durumdayız. İnşallah, önümüzdeki dönemde de güzel projelerle yanınızda olacağım. Artık Cumhur İttifakı sayesinde daha güçlü olacağız. Kapılar daha hızlı açılacak ve daha çabuk sonuçlanacak” diye konuştu.

Başkan Ergün, konuşmasının sonunda 31 Mart akşamı için Saruhanlılı vatandaşlardan destek istedi. Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Burhan Tezcan, belediye meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi’nde şahsına destek isteyen Başkan Ergün’e söz veren Saruhanlılılar, ‘İttifak el ele yürüyoruz zafere’ diye sloganlar attı.

Gördes’te sıcak karşılama

İlçe ziyaretleri kapsamında Gördes’i de ziyaret eden Cengiz Ergün, ilçe girişinde coşkuyla karşılandı. Karşılamanın ardından Şehit Özgür Artunç, Fatih Bulvarı ve Sanayi Sitesinde vatandaşları selamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Muhammed Akyol daha sonra Cumhur İttifakı seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.

Seçim ofisinde vatandaşlarla sohbet eden adaylar 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün ve Akyol incelemeler sırasında ilçede yapımı devam Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre düzenleme projesini de inceledi.