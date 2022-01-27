Şartlı eğitim yardım kimler alır? Şartlı eğitim yardımı alma şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin yazılı açıklama ile bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Yanık, Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini aktaran Yanık, "Bu kapsamda ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılıyor?

Şartlı eğitim yardımı toplu olmak üzere bir ay içinde verilmektedir. Yardım ücretinin verildiği aylar Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Kasım ve Eylül aylarıdır. Bu aylar baz alınarak ayın 24-28’i arasında ödeme işlemi yapılır. Ödeme sırası ve TC kimlik numarasındaki hanelerin son rakamlarına göre şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır.

Şartlı eğitim yardımı başvuru nasıl yapılır?

2022 şartlı eğitim yardımı başvurusu işlemi için SYDV’ye şahsen gidip müracaat etmelisiniz. Şartlı eğitim yardımı için anne ya da çocuğun bakımını üstlenen kişi gerekli belgeleri doldurarak, yaşadığı ilçenin sosyal yardımlaşma derneği vakfına başvuru yapmalıdır. Vakıf kendisine sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra 2021şartlı eğitim başvuru sonucunu aileye ivedilikle bildirecektir.

Şartlı eğitim yardımı başvuru belgeleri neler?

2021 şartlı eğitim yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Hane başvuru kayıt formu

Çocuğun eğitim aldığı okuldan temin edilen öğrenci belgesi formu

Ailenin muhtaçlığını gösterir belge

Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu beyanı

Ailenin şartlı eğitim gelir ihtiyacını doğrulayan belgeyi Sosyal Yardımlaşma Derneği Vakfından elde edebilirsiniz. Gelir testi, gerekli analizler sonucunda gerekli görülen zor durumda bulanan aileler için verilir. Gelir belgesi yaptırarak, yardıma muhtaç belgesi almanız halinde şartlı eğitim yardım parası alabilir, eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz.

Sizden istenen belge ve başvuru işlem beyanları vakıf tarafından karşılanır. Başvuru sırasında sizden isteten bütün bilgileri doldurarak, başvuru işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Başvuru esnasında özellikle kimlik ve iletişim bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir.

Öğrenci kimliği bakımından çocuğun hangi kulda okuduğu, sınıf bilgileri açık bir şekilde yazılıp teyit edilmelidir. Kimlik bilgisi ve iletim formu belgesini okul yönetiminden istifade edebilirsiniz. Dilerseniz online hizmet veren elektronik okul sistemini kullanarak, sizden istenen belgeleri okula götürerek net okunaklı bir imza ile işlemleri onaylamayı unutmamalısınız.

Şartlı eğitim yardımı kimler alır?

Şartlı eğitim yardımının verildiği kişiler:

T.C vatandaşı olmak

Şartlı eğitim yardımı almak için anne ya da yasal vasinin 18 yaşından büyük olması gerekir.

Ailede hiç kimse sağlık sigortasına sahip olmamalıdır.

Yardım için başvuru yapan aileler, muhtaç durumda olduklarını belgelemek zorundadır. Gelir testi yaptırarak muhtaçlık durumlarını ispat ettirmek gerekir.

Yardımın en önemli sayılabilecek koşulu çocuğun tam anlamıyla kesintisiz olarak eğitim hayatına devam etmesi, eğitim hayatını aktif devam etmesidir. Çocuk eğitim yardımı aldığında okula gitmediği belirlenirse, yardım anında kesilir.