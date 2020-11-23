SARS-CoV virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Şiddetli akut solunum yolu sendromu olan SARS virüsünün ayrıntıları merak edilenler arasında. İşte, SARS hakkında merak edilen detaylar…

SARS virüsü nasıl bulaşır?

Söz konusu virüsün toplumda yayılmasının insandan-insana yakın temas ile olabileceği gibi damlacık enfeksiyonu ve aerosol yoldan olduğu ya da virüs içeren damlacıkların bulaştığı materyal ve eşyalarla taşındığı görülmektedir.

SARS ve koronavirüs arasındaki fark nedir?

SARS, diğer koronavirüs enfeksiyonlarından farklı olarak, neden olduğu solunum yolu enfeksiyonunun ölümcül seyir gösterebilmesinden kaynaklanması nedeniyle büyük önem taşır.

SARS virüsü belirtileri nelerdir?

Kuluçka süresi 2 ila 10 gün arası olan SARS virüsünün başlangıç semptomları baş ağrısı, vücut ağrıları ve halsizlik 38° C’nin üzerinde ateş olmasıdır. Bazı bireylerde üst solunum yolu semptomları fark edilebilir. Vakaların %10-20’sinde ishal görülmektedir. İlk belirtileri takiben 2-7 gün içinde kuru öksürük ile beraber nefes darlığı ile gelişebilir. Hasta kişinin nefes darlığının ilerlemesi halinde hastaneye yatırılması gerekmektedir. Vakaların %10-20’sinde yoğun bakım gerektirecek solunum yetmezliği görülebilir.

Hastada ateş, boğazda kızarıklık, dinleme ile solunum seslerinde değişiklik saptanabilir, solunum yetmezliğine ait muayene bulguları da görülebilir.

SARS virüsü nasıl teşhis edilmektedir?

SARS için kesin bir test yoktur. Söz konusu virüsün teşhisi için doktorlar, şüpheli hastalar için aşağıdaki belirtileri kullanmaktadırlar;

SARS’ın görüldüğü bölgelere ( Asya, Avrupa, Vietnam, Canada vs. ) seyahat eden veya SARS tanısı konulan kişilerle yakın teması olanlar;

38ºC’nin üzerinde ateş, öksürük ve özelikle solunum zorluğu sorunu olan kişiler şüpheli SARS hastası olarak görülmektedir.

SARS virüsünün tedavi yöntemi nasıldır?

SARS-CoV için henüz etkin bir tedavi yöntemi geliştirilemedi. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Dolayısıyla tedavileri, belirtilerin giderilmesine yönelik çalışmalardır. Ateşin düşürülmesi, ağrıların giderilmesi, sıvı desteği, solunum yolu açıcı tedaviler, oksijen desteği gibi…

Tedavisi sonrası özel bir tedbire ihtiyaç duyulmaz. Toplumdaki herkes için geçerli olan solunum yolu enfeksiyonlarından korunma tedbirlerine uyulması tavsiye edilir.