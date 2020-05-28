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Yerel

Sarp Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler! Türkiye’ye girmek için bakın hangi yönteme başvurdu

Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda bir kişi, Türkiye’ye kaçak olarak girmek için saklandığı tırın üzerindeki rüzgarlık bölümünde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:20:00 -

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda, TIR’ın üzerinde rüzgarlığın olduğu bölüme saklanıp, Türkiye’ye yasa dışı girmeye çalışan B.Ç. (39) yakalandı.

Adli işlem başlatıldı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında tespitte bulundu. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan M.K.'nin 81 ABC 477 plakalı TIR’ında rüzgarlığın olduğu bölüme gizlenen kişi belirlendi. Ekipler tarafından gizlendiği yerden çıkarılan kişinin, yapılan kontrolde B.Ç. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. hakkında, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem başlatıldı.

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