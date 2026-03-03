  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Üsküdar Belediyesi iflas bayrağını resmen çekti! Trump’ın yüzüne pişmanlığın gölgesi çöktü! İsrail savaşı yaymak için kendi müttefiklerini vuruyor! Savunma sanayisini hedef alacaklardı... Rus istihbaratı son anda engelledi! Teröristbaşı: Bambaşka bir İran ortaya çıkaracağız! ABD'den 5 ülkedeki personeline uyarı: Derhal ülkeyi terk edin! Dünya İran’daki kız çocuklarına kör Katar ve Suudi Arabistan’da bombalı saldırı girişimi! Mossad ajanları son anda yakalandı ‘Üçüncü adaylığın önü açık’ MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar
Aktüel Sarp Sınır Kapısı’nda heyelan! TIR’ın üzerine kaya yağdı
Aktüel

Sarp Sınır Kapısı’nda heyelan! TIR’ın üzerine kaya yağdı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Sarp Sınır Kapısı’nda heyelan! TIR’ın üzerine kaya yağdı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları park halindeki bir TIR’ın üzerine düştü.

Türkiye’nin en yoğun geçiş noktalarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’nda bu kez tehlikeli anlar yaşandı. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için sıra bekleyen bir TIR'ın üzerine yamaçtan toprak ve kaya parçaları düştü.

 

Araç hasar gördü

Heyelanda aracın ön bölümünde hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirlerini artıran ekipler, vatandaşları riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Sınır kapısı çevresindeki temizlik ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı
Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı

Yaşam

Heyelan anı böyle kaydedildi! Tonlarca toprak yola aktı

Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yerel

Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!
Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!

Gündem

Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı
Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Gündem

Ordu'da heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi
Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Yerel

Ordu'da sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23