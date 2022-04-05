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Gündem Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirildi
Gündem

Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı’nda bir otomobilde yapılan aramada bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:38:00 -
Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 adet su kaplumbağası ele geçirildi

Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir otomobil, Sarp Gümrük Kapısı'nda riskli olarak değerlendirilerek önce-ray taramasına, ardından da arama hangarına sevk edildi. X-ray taraması öncesi yolculardan birinin iki poşeti araçtan indirmeye çalıştığını gören gümrük muhafaza ekipleri, hemen olaya müdahale ederek poşetlere el koydu. Poşetler açıldığında bez torbaların içerisine gizlenmiş bin 100 adet su kaplumbağası bulundu.

Yasa dışı şekilde yurda sokularak ticarete konu edilmek istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Su kaplumbağalarını yasa dışı yollarla ülkeye sokmak isteyen yabancı uyruklu şahıs hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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