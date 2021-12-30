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Siyaset Sarmaşığı da sahiplendiler! İBB Sözcüsü Ongun'un yalanı ifşa oldu
Siyaset

Sarmaşığı da sahiplendiler! İBB Sözcüsü Ongun'un yalanı ifşa oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Milyonlarca liralık suni peyzajların yerini doğal, sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alanlar alıyor" sözleriyle paylaştığı sarmaşıkların 2015’ten önce dikildiği, 2018 yılına ait görüntülerde de sarmaşıkların duvarları tamamen kapladığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:14:00 -
Sarmaşığı da sahiplendiler! İBB Sözcüsü Ongun'un yalanı ifşa oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok duvarını süsleyen dikey bahçeleri, 'maliyet' gerekçesi ile sökme kararı almış, yerlerine grafiti çizimleri yapılmıştı. İBB'nin bu uygulaması vatandaşın tepkisini çekmişti.

2015'ten önce dikilmiş

Başta metro projeleri olmak üzere her fırsatta başka bir icraati kendilerinin yaptığını iddia eden İBB, bu kez sarmaşıklara göz koydu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Milyonlarca liralık suni peyzajların yerini doğal, sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alanlar alıyor" sözleriyle paylaştığı sarmaşıkların 2015’ten önce dikildiği, 2018 yılına ait görüntülerde de sarmaşıkların duvarları tamamen kapladığı ortaya çıktı.

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