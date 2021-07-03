"Şarlatan" Murat Övüç, oğlunu eleştiren Fettah Can'a küfretti!

Sosyal medya şaklabanı Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, araba kullanırken silahla havaya ateş ett. Rezil video sosyal medyada büyük tepki aldı. Trafikte terör estirdiği görüntülerden sonra gözaltına alınan Burakcan Övüç, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı paylaşımla magandaya sahip çıkan Murat Övüç, görüntüleri eleştiren isimlerden biri olan şarkıcı Fettah Can'a küfürler yağdırdı.

Burakcan Övüç'ün araba kullanırken silahla havaya ateş ettiği videoyu yayınlayan ünlü şarkıcı Fettah Can, "Sabahtan akşama kadar ıslak odun lazım." ifadelerini kullandı.

Murat Övüç, ünlü şarkıcıya "Bir tane bitik herif var ıslak odunla sabaha kadar dövmek lazım demiş o ıslak odunu var ya g... s... sen kimi dövüyorsun lan bitik." diyerek küfürler savurdu.