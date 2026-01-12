  • İSTANBUL
Şarköy'de taşımalı eğitime ara verildi
Eğitim

Şarköy’de taşımalı eğitime ara verildi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şarköy’de taşımalı eğitime ara verildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

