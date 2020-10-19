Sarkisyan'dan haddini aşan Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya istikrarsızlık getirdiği hezeyanında bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, haddini aşarak NATO ve AB'yi Ankara'ya baskı yapmaya çağırdı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Sarkisyan, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye baskı uygulamaya çağırıyorum"

"Brüksel'deki herkesi Türkiye'ye baskı uygulamaya çağırıyorum. Brüksel'dekiler öncelikle neyi kabul edilebilir olduğuna karar vermeli, zira Türkiye'nin eylemleri NATO'ya, onun itibarına ve NATO'nun düşmana karşı koruma sağlamak için varlık gösteren bir ittifak olduğu düşüncesine darbe vuruyor"

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Bakü'nün safında müdahale etmesinin Güney Kafkasya'nın jeopolitikasını değiştireceğini söyeleyen Sarkisyan, Azerbaycan'ın daha geniş bir bölgede Türkiye'nin 'köprü başı' haline geleceğini ve Ankara'nın boru hattı ağı üzerindeki etkisinin artacağını öne sürdü.

Sarkisyan, "Azerbaycan'da Suriyeli militanlar bulunuyor" iddiasında bulunarak şunları kaydetti:

"Militanlar, uzun süreli bölgesel istikrarsızlık faktörü haline gelebilir. Orada bir istikrarsızlık bölgesi daha kuracaklar ve bu Azerbaycan, Rusya, Ermenistan ve İran'ı tehdit edecek."