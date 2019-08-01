Şark’ın Sultan’ı IV. Murad
Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından biri olan 4. Murad Han’ın kişiliğine dair derin analizlerin yer aldığı ‘IV. Murad Şarkın Sultanı’ isimli eser büyük beğeni topladı.01 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın, Sultan 4. Murat Han döneminin önemli olaylarını muazzam bir üslupla anlattığı ‘IV. Murad Şarkın Sultanı’ isimli eseri büyük beğeni topluyor.
Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından biri olan 4. Murad Han’ın kişiliğine dair derin analizlerin de yer aldığı eser, tarihe meraklı okuyucuları keyifli bir serüvene çıkarıyor.
Revan ve Bağdat’ın Fatih’ini tanımak isteyenlerin kaçırmaması gereken bu eser Kronik Yayınlarından çıkıyor.
YORUM YAZ