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Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı

Şarkıcı Zeynep Casalini, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında Kumyaka Mahallesi’nde kadınlarla yemek yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:34
Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı

Şarkıcı Zeynep Casalini, Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında Kumyaka Mahallesi’nde kadınlarla yemek yaptı.


Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen köy etkinliğine Şarkıcı Zeynep Casalini katıldı. Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği’ne gelen Casalini, burada yemek yaparak, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaştı. Baklagiller ve yeşilliklerden oluşan İran yemeği ve zerdeçallı pilav yapan Casalini’ye Kumyakalı kadınlar da eşlik etti. Sebzelerin mevsiminde yenmesi gerektiğini ve şekerden uzak durulmasının insan sağlığı açısından önemine değinen Casalini, süt ve süt ürünlerinin de çok fazla tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.


Şarkıcı Zeynep Casalini, “Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca zeytinyağları mutlaka yemek piştikten sonra ekliyorum. Zeytinyağ’ın çiğ olması besin değerinin düşmemesi açısından çok önemlidir. Ne kadar iyi şeylerle beslenirsek, o kadar iyi yaşarız” dedi.


Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz da, “Bugün burada Mudanya Belediyesi’nin yaptığı kitap fuarındaki etkinlikte yemek atölyesi var. Zeynep Casalini’ye mutfağımızı açtık. İran yemeğini bizlere öğretti. Onun yapımı ve sunumunu öğrendik. Mudanya Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Yapılan yemeklerin yenmesi ile etkinlik sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:34
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