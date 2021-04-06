Şarkıcı parasını üretti kendi şehrini kuruyor!
Senegal asıllı şarkıcı Akon, ülkesi Senegal'e kuracağı fütüristik şehir projesinden sonra Uganda'da da yeni bir projeye başlayacağını duyurdu. Başkent Kampala'da hükümetin kendisine tahsis edeceği 260 hektarlık arazide Akon şehrini kuracağını söyleyen şarkıcı, kurulacak şehirde kripto para olan Akoinin kullanılacağını söyledi.
Senegal asıllı şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu. NBS televizyonunun haberine göre, başkent Kampala'da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir "Akon şehri" kuracağını açıkladı.
Şehirde yaşayanlar kripto para kullanacak
Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para "Akoin" kullanacağını ifade etti. Akon, projeyle Uganda'nın güzelliğini tüm dünyaya gösterme fırsatı elde edeceklerini söyledi.
Proje 2021'de başlayacak
Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.
Kısa sürede yükseldi
Kripto para birimi Akoin geçtiğimiz Şubat ayında 1 lira seviyelerinde seyrediyordu. Şubat ayının sonlarına doğru 4 lira seviyesini test eden Akoin bugün 2.34 lira seviyesinden işlem görüyor. Böylece kısa sürede kripto para Akoin yüzde 268 değer kazanmış oldu.