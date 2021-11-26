Şarkıcı Özkan Uğur'un açıklamaları gündem oldu
'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya ve çocuklarla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Uğur, ‘Benim boyama kitabım, onların iPhone'u var’ diyerek 7-8 yaşındaki çocukların telefon ve sosyal medya kullanmalarını eleştirdi
MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Uğur, 7-8 yaşındaki çocukların sosyal medya ve telefon kullanmalarını eleştirdi.
Özkan Uğur, şu ifadeleri kullandı:
‘Benim boyama kitabım, onların iPhone'u var’
7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, I-Phone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı!