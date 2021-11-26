Şarkıcı Özkan Uğur'un açıklamaları gündem oldu

MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Uğur, 7-8 yaşındaki çocukların sosyal medya ve telefon kullanmalarını eleştirdi.

Özkan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

‘Benim boyama kitabım, onların iPhone'u var’



7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, I-Phone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı!