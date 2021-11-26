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Gündem Şarkıcı Özkan Uğur'un açıklamaları gündem oldu
Gündem

Şarkıcı Özkan Uğur'un açıklamaları gündem oldu

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya ve çocuklarla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Uğur, ‘Benim boyama kitabım, onların iPhone'u var’ diyerek 7-8 yaşındaki çocukların telefon ve sosyal medya kullanmalarını eleştirdi

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:19:00 -
Şarkıcı Özkan Uğur'un açıklamaları gündem oldu

MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem oldu. Uğur, 7-8 yaşındaki çocukların sosyal medya ve telefon kullanmalarını eleştirdi.

Özkan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

‘Benim boyama kitabım, onların iPhone'u var’

7-8 yaşındaki çocukların Facebook'u, I-Phone'u var. Ben 8 yaşındayken boyama kitabım, boyalarım ve en önemlisi hayal gücüm vardı!

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