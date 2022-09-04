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Medya Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!
Medya

Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan şarkıcı müsveddesi İrem Derici, son olarak çıktığı tv programında yaptığı söylemlerle mide bulandırdı.. Böylesi bir edepsizliği tv'lerde sergilemekten hiç de çekinmeyen Derici'nin hali pes dedirtti!

Yeniakit Publisher
2022-09-04 18:05:00 - 2022-09-04 18:09:19
Şarkıcı müsveddesinden yine edepsizlik!

Yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan şarkıcı müsveddesi İrem Derici, son olarak çıktığı tv programında yaptığı söylemlerle mide bulandırdı.. Böylesi bir edepsizliği tv'lerde sergilemekten hiç de çekinmeyen Derici'nin hali pes dedirtti!

İbrahim Selim ile Bu Gece programında İrem Derici'ye "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusu yöneltildi. Derici, "Aa memelerim, 4 bin euro'ya yaptırdım, satsam hepimiz köşeyi döneriz" dedi.

Her yaptığı hareketle edepsizliklerine bir yenisini ekleyen şarkıcı müsveddesi, İrem Derici, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

Burada  açıklamalarda bulunan İrem Derici, yine belaltı konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İrem Derici, "Ben ilgi manyağıyım" derken İbrahim Selim, Derici'ye "Vücudunda en sevdiğin bölge neresi?" sorusunu yöneltti.

İrem Derici bu soruya "Aa memelerim. Çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem euro-dolar böyle değildi. 4 bin euro'ya yaptırdım ben bunları, satsam hepimiz köşeyi döneriz ve güzel yapıldı, yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

35 yaşındaki Derici, "Bayılıyorum memelerime" yanıtını verirken kalçasını ise hiç sevmediğini söyleyerek "Kalçamı estetik yaptırır mıyım diye düşünüyorum oturunca patlar diye korkuyorum. Sanırım sarkık kalçaya devam edeceğim. Yaptıranları gidip mıncıklıyorum ama mıncıklanmıyor ki." açıklamalarını yaparak mide bulandırmaya devam etti.

 


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