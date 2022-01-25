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Gündem Şarkıcı müsveddesi Sezen Aksu'ya destek vermekle yetinmedi! Müptezel Duman mide bulandırdı!
Gündem

Şarkıcı müsveddesi Sezen Aksu'ya destek vermekle yetinmedi! Müptezel Duman mide bulandırdı!

"Duman" isimli müptezel grup haddini aştı. Şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaretini savunmakla kalmayan Duman, mide bulandıran ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:25:00 -

 yeniakit.com.tr 

"Kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının pohpohladığı "Duman" isimli müptezel grup haddini aştı.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli son şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyerek Müslümanların değerlerine alenen hakaret eden şarkıcı müsveddesi Sezen Aksu'ya destek vermekle yetinmeyen grup, rezil ifadeler kullandı.

Duman, İslam'a karşı olan düşmanlığının salyasını konser verdiği mekanda akıttı.

Duman'ın zehir dolu salyalarından beslenen mekandaki kendini bilmez güruh ise alkışlarla mide bulandıran sözlere akıllarınca destek oldu.

Mide bulandıran müptezelin o rezil sözleri:

"Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? E bi cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya."

 

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