Şarkıcı müsveddeleri birbirine sahip çıktı!

YENİ AKİT ANKARA

Sahnede İmam Hatiplilere hakaret eden şarkıcı müsvettesi Gülşen hakkında verilen karara itiraz eden sözde şarkıcı Melek Mosso sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hepimiz kelimelerimizi cımbızla seçmeye, özgürlük alanımızı daraltmaya ve ötekileşmeye zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözde şarkıcı Mosso'nun yaptığı paylaşım şöyle:

“Korkunç günler yaşıyoruz. Hepimiz kelimelerimizi cımbızla seçmeye, özgürlük alanımızı daraltmaya ve ötekileşmeye zorlanıyoruz. “Aman dikkat et bak sen de ipin ucundasın” cümlelerinden bıktık artık! Gülşen’e yapılan hepimize verilmiş bir göz dağı gibi hissettiriyor bana. Neden mi? Çünkü onca katil, dolandırıcı,tecavüzcü ortada gezerken,bir sanatçının bir kaç saat içinde tutuklu yargılanması bana manidar geliyor.Gülşen popun kraliçelerindendir, elbet yalnız değildir! Bu yanlış karardan dönülmesini dilerim!”