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Medya Şarkıcı Mustafa Sandal'a büyük suçlama!
Medya

Şarkıcı Mustafa Sandal'a büyük suçlama!

2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında konuştu. Eski eşine göndermede bulunan Jahovic, "Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:28:00 -
Şarkıcı Mustafa Sandal'a büyük suçlama!

2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal ile nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında konuştu. Eski eşine göndermede bulunan Jahovic, "Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı!" dedi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008 yılında evlenmiş ve iki çocukları dünyaya geldi. Çift, 2018 yılında ise boşandı. Boşanma sonrasında ikili nafaka yüzünden davalık oldu. Jahovic, Mustafa Sandal'ın nafaka iptali için dava açtığını duyunca eski eşini kendisinden 'mal kaçırmakla' suçlamıştı.

Habertürk'e göre; Emina Jahovic, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında da yaşanan nafaka konusu hakkında konuştu. Jahovic, muhabirlerin, "Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı?" sorusunu yanıtladı.

Jahovic, "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" diyerek hemcinslerini savundu.

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