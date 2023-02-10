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Gündem Şarkıcı Karsu ailesini ve akrabalarını kaybetti
Gündem

Şarkıcı Karsu ailesini ve akrabalarını kaybetti

Depremde ailesi enkaz altında kalan Hataylı Şarkıcı Karsu, sosyal medyadan yardım istemişti. “Bizde çok kayıp var diyen” ünlü şarkıcı yaptığı yeni paylaşımda herkesi üzen haberi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 08:37:00 -
Şarkıcı Karsu ailesini ve akrabalarını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı Karsu yaptığı açıklamada halası, ninesi ve kuzenlerinin enkaz altında olduğunu açıklamıştı ve ağlayarak yardım istemişti.

KARSU’DAN ÜZEN HABER

Karsu paylaşımında, “Nur içinde yat halacığım. Melek oldu melek” dedi. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Ayşe Arman ve Sena Şener de yer aldı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

Şarkıcı Karsu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istemişti. Karsu, "Ben de bir mesaj yollamak istiyorum herkese. Çok yazıyorsunuz. Halam yok, nenem, yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor. Onu da duyuyorum ailemden. Burada yapacağımızı yapıyoruz. Hollanda'ya yalvarıyoruz yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun" demişti. Ünlü şarkıcı daha sonra ninesinin bulunduğunu duyurmuştu.

 

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Yorumlar

432

allah yardımcın olsun allah rahmet eylesin hepsine amin ne işin var kızım hollandada

EBRAR

Bu bayanını iman itikati her halde yok ki ALLAH var iken hollandadan yardim istemek bir Müslümana yakışmaz. Çünkü insanın sahibi Yüce ALLAH dir. Ve bizler fâni beşeriz dünyada geçiçi bir mekandır. Yüce RABBİM ölenleri af etsin geride kalan yaralı ve yakinlarina sabır versin
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