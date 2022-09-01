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Gündem Şarkıcı Gülşen için flaş karar!
Gündem

Şarkıcı Gülşen için flaş karar!

İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 17:22:00 -
Şarkıcı Gülşen için flaş karar!

İmam Hatiplilere yönelik hakareti nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu.

Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi.

Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

 

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