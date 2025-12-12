  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde şok gelişme: Olay anında odada olan arkadaşı cinayeti itiraf etti!

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut (Güllü)'un ölümüyle ilgili soruşturmada flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, olay günü evde bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti ve Güllü’yü pencereden kızının ittiğini söyledi.

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki 5. kattaki evinin kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF EDEN ARKADAŞ: "KIZI İTTİ"

Soruşturmayı yakından takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç ve Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'ın sosyal medya paylaşımlarına göre, cinayetle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

  • İtiraf: Olay anında odada bulunan şüphelilerden Sultan Nur Ulu'nun, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öne sürüldü.

  • Kızını İşaret Etti: İddiaya göre Ulu, ifadesinde Güllü'nün, kendi kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiğini söyledi.

KIZI İDDİALARI REDDETTİ, AVUKATLAR ÇEKİLDİ

Arkadaşı tarafından cinayetle suçlanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ise bu iddiaları ve ifadeyi reddettiği belirtildi.

Bu çarpıcı gelişmenin ardından, 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltında bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları da dosyadan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Gülter ve Ulu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

 

1
