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Gündem Şarkıcı Emrah'tan çok konuşulacak hareket
Gündem

Şarkıcı Emrah'tan çok konuşulacak hareket

Şarkıcı Emrah, bir dönem oynadığı reklamda 'Emrah koş arabanı çiziyorlar’ repliğine yapılan küfürlü montaj videolarına erişim engeli getirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:58:00 -
Şarkıcı Emrah'tan çok konuşulacak hareket

Ekranlarda 'Küçük Emrah' olarak ünlenen oyuncu ve şarkıcı Emrah Erdoğan İpek, yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrilmesinden rahatsız oldu.

Videoları izledikçe sinirlenen Emrah, hemen avukatını aradı ve harekete geçti. Emrah'ın avukatı mahkemeye başvurarak 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede, Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.

O küfürlü videoların kişilik haklarına ağır saldırı olduğu nedeniyle kaldırılması talep edildi.

Talebi inceleyen hakimlik, söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.

 

 

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