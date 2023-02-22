Şarkıcı bozuntusu Gülben Ergen’den çirkin provokasyon! Tam da deprem zamanında bakın ne yaptı
Şarkıcı Gülben Ergen, deprem sonrası sık sık gündeme gelmeye devam etti. Ünlü şarkıcının 'Taha Duymaz' iddiasının ardından sosyal medyadaki son paylaşımı da çok konuşuldu. Ergen, Suriyeli mültecilerle ilgili bazı popülist söylemlerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve birçok ili etkileyen depremin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 20 bini geçtiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası şarkıcı Gülben Ergen, popülist bir paylaşımda bulundu.
Gülben Ergen yaptığı paylaşımda, “5 milyon eksi 20 bin… Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen. Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım.” cümlelerine yer verdi.