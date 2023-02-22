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Gündem Şarkıcı bozuntusu Gülben Ergen’den çirkin provokasyon! Tam da deprem zamanında bakın ne yaptı
Gündem

Şarkıcı bozuntusu Gülben Ergen’den çirkin provokasyon! Tam da deprem zamanında bakın ne yaptı

Şarkıcı Gülben Ergen, deprem sonrası sık sık gündeme gelmeye devam etti. Ünlü şarkıcının 'Taha Duymaz' iddiasının ardından sosyal medyadaki son paylaşımı da çok konuşuldu. Ergen, Suriyeli mültecilerle ilgili bazı popülist söylemlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:04:00 -
Şarkıcı bozuntusu Gülben Ergen’den çirkin provokasyon! Tam da deprem zamanında bakın ne yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana ve birçok ili etkileyen depremin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 20 bini geçtiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası şarkıcı Gülben Ergen, popülist bir paylaşımda bulundu.

Gülben Ergen yaptığı paylaşımda, “5 milyon eksi 20 bin… Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen. Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım.” cümlelerine yer verdi. 

 

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Yorumlar

Hüso

Bu sanatçıları biz şımarttık. Kavun değilki koklayıp iyi mi kötü mü bilesin.  

Harun Yahya

insan haklarindan bahsetseniz ilk once bu mahluk ortaya cikar. Fakat bugun insanlara ait olan dunyada suriyeliler turkiyede olunca geri gidin diyor ne o yetmedimi yasadigin alan sana bir kasik toprak gozunu doyuracak merak etme. Sinirsiz dunya isteyen insanlar nerede. Ey serefsizler konu musluman olunca hep kactiniz.
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