Şark Çıbanı Hastalığı nedir? Şark Çıbanı neden olur, belirtileri nelerdir?

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan sivillerin kaldığı kamplarda açıkta kalan foseptik çukurları ve zarar gören kanalizasyon başta olmak üzere altyapı sorunları nedeniyle şark çıbanı tehlikesi baş gösterdi.

Saldırılardan kaçarak ailesiyle Şam el Hayır kampına sığınan Muhammed el İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinden 7 kişiye şark çıbanı bulaştığını söyledi.

İbrahim, "Yaşadığımız kampın durumu içler acısı. Kampta kirli su birikintisi ve kötü koku var. Ailemden 7 kişiye hastalık bulaştı ve çocuklar iyileşmiyor." dedi.

Şark Çıbanı Hastalığı nedir?

DÜ Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Harman, şark çıbanının deride oluşan bir hastalık olduğunu ve buna “leishmania” adı verilen parazitlerin neden olduğunu belirterek, bu hastalığın mikroplarının kolaylıkla bulaşmadığına dikkat çekti. Hastalığın söz konusu paraziti taşıyan ve “tatarcık” denen sivrisinek tarafından bulaştırıldığını vurgulayan Harman, “Bu sivrisinek, hasta insanlardan ve hayvanlardan kan emerek mikrobu alıyor, daha sonra sağlam insanlara bulaştırıyor. Bu şekilde hastalık oluşuyor” dedi.

Şark çıbanının özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana’da görülen bir hastalık olduğunu ve son zamanlarda vaka sayısında yüzde 50’nin üzerinde artış olduğuna dikkat çeken Harman, "Bunun nedeni ise güneydeki komşu ülkelerden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen mülteciler.

Özellikle şark çıbanı Suriye ve Irak’ta çok yaygın görülen bir hastalık. Savaştan önce Suriye kayıtlarında yıllık 200 bin vaka bildirilmiştir. Türkiye’de özellikle kamplarda kalan çok sayıda hasta var. Biz üçüncü basamak sağlık kurumu olmamıza rağmen çok hasta geliyor. Bizim şu anda gelen hastalarımızın yüzde 25’ini mülteciler oluşturuyor.

Genelde birinci basamakta tanı konulduğu için bize gelen hasta sayısı gerçek rakamı yansıtmıyor. Ancak 2 milyon civarında mülteci var. Bunların kaldığı kamplarda çeşitli çalışmalar yapıldı. 10 bin kişilik kampta 70-80 hasta saptanmış. Bunu genele yaydığımızda yaklaşık 5 bin vaka yapıyor. Bu ciddi bir rakam" diye konuştu.

Şark çıbanı insandan insana nasıl bulaşır?

Şark çıbanı insanlara parazit taşıyan kum sineklerinin (Phlebotomus, sandfly, tatarcık, yakarca) sokması ile bulaşır. Parazit taşıyan insan veya diğer memelilerden kan emerken enfekte olan dişi kum sinekleri, sonraki beslenmeleri esnasında parazitleri hortumuyla (proboscis) sağlam kişilere verir.

Şark çıbanı hastalığı öldürücü müdür?

Halk arasında şark çıbanı olarak bilinen leishmaniasis (layşmanyaz) hastalığı, dişi tatarcık sineğinden (dişi sivrisinek) bulaşmaktadır. Tatarcık sineğinin ısırmasının yanı sıra; kan nakli ile ve plasenta yoluyla da bulaş söz konusu olabilmektedir. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değildir.