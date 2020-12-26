Şarjı konusunda en dayanıklı akıllı telefonlar hangileridir?

Akıllı telefon kullanan kişiler için en önemli özelliklerden bir tanesi de şarj durumunun nasıl olduğudur. Telefonunuzun şarjının yeterli seviyede gitmesi ile yapacağınız işlemlerin de yarıda kalmamasını sağlar. Telefonunuzun şarjı ne kadar uzun dayanıyorsa, kullanımı da o kadar sağlıklı olmaktadır.

Şarj konusunda en dayanıklı olan 10 akıllı telefon hangileridir?

Şarj konusunda en dayanıklı en iyi 10 akıllı telefon şu şekilde sıralanabilir; Huawei P30 Pro, Moto G7 Power, Blackberry Key 2, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei Mate 20 Pro, Moto E 4 Plus, iPhone X, BlackBerry Motion, Moto E 5,iPhone XS