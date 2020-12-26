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Teknoloji Şarjı konusunda en dayanıklı akıllı telefonlar hangileridir?
Teknoloji

Şarjı konusunda en dayanıklı akıllı telefonlar hangileridir?

Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileridir? Şarj en uzun süre giden 10 telefon hangileridir? Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileridir? Akıllı telefon kullananların aradığı en önemli özelliklerden bir tanesi de şarj durumudur. Özellikle akıllı telefonlarında işlerini halleden kişiler için en iyi olması istenen özelliklerin başında şarj durumu geliyor. Peki, Şarjı konusunda en dayanıklı akıllı telefonlar hangileridir?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:12:00 -
Şarjı konusunda en dayanıklı akıllı telefonlar hangileridir?

Akıllı telefon kullanan kişiler için en önemli özelliklerden bir tanesi de şarj durumunun nasıl olduğudur. Telefonunuzun şarjının yeterli seviyede gitmesi ile yapacağınız işlemlerin de yarıda kalmamasını sağlar. Telefonunuzun şarjı ne kadar uzun dayanıyorsa, kullanımı da o kadar sağlıklı olmaktadır.

Şarj konusunda en dayanıklı olan 10 akıllı telefon hangileridir?

Şarj konusunda en dayanıklı en iyi 10 akıllı telefon şu şekilde sıralanabilir; Huawei P30 Pro, Moto G7 Power, Blackberry Key 2, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei Mate 20 Pro, Moto E 4 Plus, iPhone X, BlackBerry Motion, Moto E 5,iPhone XS

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