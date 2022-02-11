Şarjı hiç bitmeyen akıllı saat geliştirildi!

ABD merkezli teknoloji şirketi Garmin, ikinci nesil Instinct 2 isimli akıllı saat modelini piyasaya sürdü. Ekran altına gömülü güneş panelleri sayesinde şarjı neredeyse hiç bitmeyen bu cihaz, rakiplerine büyük bir fark atıyor.

Teknoloji şirketinin yeni akıllı saatleri iki boyut seçeneğiyle piyasaya çıkıyor; temel model 45 mm çapa sahip iken daha küçük bileklere sahip kişiler için 40 mm Instinct 2S modeli de var. Cihazın hem güneş enerjisi olmayan versiyonu hem de güneş enerjili versiyonu iki boyut seçeneğiyle satışta.

Garmin Instinct 2 Özellikleri

Orijinal Garmin Instinct 128 x 128 piksel çözünürlüğe sahip iken, 45mm Instinct 2 modelinin ekranı 176 x 176mm çözünürlüğe ve 40mm Instinct 2S ise 156 x 156 piksel çözünürlüğe sahip ve LCD.

Garmin Instinct 2, en az 3 saat boyunca 50 bin lümenlik ışık kaynağına maruz kalırsa o gün şarj olmasına gerek kalmıyor. Peki, bu üstün güç özelliklerini nasıl sağlıyor derseniz, düşük güç tüketimi için cihazda memory-in-pixel LCD teknolojisi bulunuyor. Akıllı saatlerin monokrom renkleri de güç tüketimini azaltıyor.

Kullanıcılar, Garmin Connect IQ mağazası üzerinden saatlere egzersiz ve iş ihtiyaçlarına göre uygulama ve widget indirebiliyor. Yeni saat modelleri, uydu konumlandırma (GPS, GLONASS ve Galileo) ile birlikte ABC sensörleri (Altimetre, Barometre ve Pusula) ve bir termometreye de sahip. Ayrıca optik kalp atış hızı ve kan-oksijen satürasyon sensörü de bulunuyor.

Garmin Instinct 2 serisinde Bluetooth ve ANT+ bağlantısı da var. Bu, saatin diğer sensörlerden gelen verileri okumasına ve aynı zamanda kendi verilerini örneğin bir Peloton sabit bisikletine göndermesine olanak tanıyor. Elbette, iOS veya Android akıllı saatlerden bildirimler de alabiliyor. Bu arada, Garmin Pay ise sadece Solar saatlerde mevcut.